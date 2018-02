INVIATO CITTADINO Muri sfregiati, scritte (pseudo) anarchiche e senza senso

Quando le scritte (pseudo) anarchiche rivelano povertà d’idee e confusione. Pare che i grafomani non sappiano fare altro che proferire oscure minacce, senza capo né coda. E a chi? I cretini restano tali anche quando si fregiano del simbolo dell’anarchia. Simbolo che ricorda tempi in cui alla bomboletta e al pennarello si preferiva la pistola: si pensi all’anarchico Bresci che torna dagli Stati Uniti per attentare alla vita di Umberto di Savoia.

Non che ci sia nulla da rimpiangere. Sempre meglio gli spray che gli sp…ari. Meglio sparare cavolate che pallottole. Ma anche imbrattare i muri di scempiaggini non ci pare una scelta apprezzabile. Quanto meno, per il danno alla tinteggiatura. Stavolta la minaccia suona: “Arriveranno tempo utili all’ingegno / e i porci pagheranno con lucido delirio”. Un premio a chi riuscirà a intercettare un minimo di senso in questa “folgorante” battuta.