INVIATO CITTADINO Piazza IV Novembre: si accampa per giorni sulla terrazza, cacciata dalla municipale

Hanno scambiato il terrazzo dei Notari per un bivacco. Da qualche giorno, una turista straniera si è insediata in quello spazio, accampandosi letteralmente. Riferiscono che ci mangia, ci si riposa, ci dorme. La cosa non è sfuggita alla custode della sala e ad alcuni assidui frequentatori dell’acropoli.

Tanto che, stamane alle 8:30 (in coincidenza con i preparativi per la Grifonissima), la Municipale l’ha invitata a sloggiare. La donna (una cinquantenne) non ha preso bene l’invito ed ha cominciato a inveire, in lingua inglese, contro i vigili urbani.

Alla fine, sebbene a malincuore, ha raccolto fagotti voluminosi con abiti, cuscino e vettovaglie, si è allontanata, col suo cagnolino, non senza protestare vivacemente. Chissà se la notte prossima la vedremo ancora riposare su quel letto di travertino?

L’operazione è stata condotta da due agenti della Municipale, sotto il coordinamento di un superiore. L’immagine e la notizia pervengono all’Inviato Cittadino dal defensor civitatis Gianluca Papalini che ringraziamo.