INVIATO CITTADINO In centro storico... per fortuna c’è anche un’attività che risorge. Ed è una bella notizia

Il corso è rimasto a piedi scalzi… ma per fortuna c’è un’attività che risorge. Ed è una bella notizia. Sembra che i negozi di calzature del centro siano soggetti a una crisi pesante e irreversibile. C’era una volta il Calzaturificio di Varese, simbolo di eleganza e raffinatezza, in via Fani. Ma come non ricordare Dago, Fagioli e altri? Poi, come i grani di un rosario, le chiusure, una dopo l’altra. Fra le più recenti, citiamo Bata, in cima al corso. Un negozio che aveva perfino messo radici di carattere linguistico e antropologico. Si diceva: “Ci vediamo su da Bata” (non “davanti a Palazzo Donini”) ed era un’indicazione usuale e inequivocabile, specie fra i giovani. Altra chiusura: quella di “Cuoio”, bel negozio in via Pinella, di fronte a Castagner, che invece tiene duro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da ultimo, saracinesche abbassate per Docksteps, specializzato nella scarpa di eleganza sportiva e di tendenza. Adesso è però notizia dell’ultimora che quel negozio, come l’Araba Fenice, stia risorgendo dalle proprie ceneri. Riapre infatti il 1° luglio, appoggiandosi ad un operatore di settore con negozio molto attivo, prodotti di classe artigianale e vetrina in via Bonazzi. Si tratta di Forma, con ingresso al civico 17 di viale dell’Indipendenza, poco sotto al Brufani. Anche Docksteps ha una vetrina in via Bonazzi, ma l’ingresso è posizionato in piazza della Repubblica. Una visibilità eccellente in un bell’edificio. Dunque, perugini: tutti in Forma. E auguri di cuore a chi risorge. Specie in un momento critico come l’attuale.