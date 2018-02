INVIATO CITTADINO Elce al buio per l'ennesima volta, monta la protesta dei cittadini

Elce al buio. Non è la prima volta che succede. Anzi: negli ultimi tempi, la circostanza si verifica con preoccupante insistenza.

È di ieri la protesta di alcuni residenti che lamentavano il disagio di doversi muovere a piedi per le strade di un quartiere dimenticato. Di chi la colpa? Spetta ad altri verificarlo. Sta di fatto che erano al buio il corso, ossia la centralissima via Annibale Vecchi. Ma anche la zona che lambisce la chiesa di San Donato e l’Onaosi di viale Antinori.

Così come tutta l’area di via Benedetti Valentini, con black out per l’illuminazione della Leonardo da Vinci che rischiara l’area circostante, compresa l’area verde a valle, desolatamente buia. Tanto che la gente evita di passaci per non incappare nell’insidia di cattivi incontri. Ma è mai possibile che il gigantesco piano di illuminazione urbana, elaborato e giustamente propagandato dal Comune, non tocchi minimamente un quartiere ad alta densità abitativa, con numerosi anziani e studenti fuori sede?