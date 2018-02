INVIATO CITTADINO Quelle transenne che troppo spesso il Comune lascia qua e là... e io pago

“Comune, tieni bene le tue cose. Ché, se vanno perse, paghiamo tutti noi!”. La frase si adatta al diffuso (mal)costume di lasciare attrezzature in giro ad ammalorarsi. Accade spesso con le transenne che vengono posizionate dove servono, ma poi passa il tempo e… non ci si ricorda più di ritirarle.

Anche nei pressi della scuola media Leonardo da Vinci, all’Elce, accade qualcosa del genere. L’estate scorsa, sono state rifatte le scalette che da viale Antinori, in adiacenza all’Onaosi, portano alla scuola sottostante. Con l’occasione sono stati opportunamente sostituiti sia la palizzatina di contenimento della scarpata che il corrimano ecologico, ormai fradicio e insicuro.

Per evitare che la gente camminasse sul cemento fresco, erano state collocate due transenne metalliche, legate col fil di ferro. Ormai sono passati mesi e quelle transenne giacciono neglette, rovesciate per terra, nello spazio sottostante il circoletto della bocciofila. Sono così trascurate e dimenticate che quasi non si vedono più, tanta è l’erba che, nei mesi, è cresciuta loro attorno. Sarebbe il caso di ritirarle.