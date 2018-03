A quel cancello delle scale mobili del Pellini manca una lancia decorativa: eppure basterebbe così poco per rimetterla..

A quel cancello manca una lancia. Non costerebbe tanto rimetterla. Anche perché se ne trovano di già fatte: si tratterebbe solo di riposizionarla in sede. Il cancello che chiude a monte la scalinata delle scale mobili del Pellini è mutilo di un elemento. È posizionato alla sommità delle scale che collegano il parcheggio del Pellini, all’uscita su via dei Priori, davanti alla chiesetta dei Santi Stefano e Valentino, la più antica della città.

Una cancellata robusta, verniciata in rosso, è mutila, sull’anta di destra, di una delle lance decorative (più che di dissuasione) con le quali termina. Non sarebbe una grande spesa, perché il costo del ricambio ammonta a meno di dieci euro. E l’installazione (si tratta di reinfilarla e risaldarla in sede) richiede pochi minuti.

Non è – come si dice – uno dei problemi esistenziali della città. Ma proprio perché si tratta di cosa da poco, e rimediabile con poca spesa, andrebbe fatta celermente. La cura della città si vede anche dalle piccole cose.