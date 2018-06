Stampa le foto erotiche della ex e le spedisce ai suoi amici: 68enne alla sbarra

Una storia passionale, poi la fine del rapporto e l’inizio di una vicenda giudiziaria che ha portato alla sbarra un 68enne residente nel veronese con l’accusa di stalking e diffamazione nei confronti della ex compagna. I fatti contestati all’imputato sarebbero avvenuti a Perugia qualche anno fa, dopo che la donna, con cui aveva iniziato una travolgente storia, avrebbe deciso di chiudere all’improvviso ogni relazione e contatto con l’imputato.

Ed è per questo, sostiene la procura del capoluogo, che l’uomo avrebbe iniziato a molestarla, tanto da arrivare – è la tesi dell’accusa – a spedire agli amici di lei foto hot a colori che la donna gli aveva inviato in forma privata nel corso della loro storia sentimentale. Nel mirino dell’imputato, anche l’ex fidanzato della donna, a cui avrebbe riferito tramite messaggi e telefonate “circostanze e apprezzamenti concernenti la personalità della donna”. E non solo all’ex compagno, ma anche a persone vicine alla donna. In un’altra occasione l’imputato sarebbe entrato nell’abitazione della donna (appena due giorni dopo la fine del rapporto) per appropriarsi di alcune lettere private inviate a lei dall’ex fidanzato per poi spedire tutto ad alcuni conoscenti insieme alle foto sexy.

Oggi, dinanzi al giudice Pazzaglia, è stata ascoltata la persona offesa, mentre il prossimo 12 settembre è in programma l’esame imputato. Il 68enne, difeso dagli avvocati Pietro Gigliotti e Francesca Pasquino, dal canto suo ha sempre rivendicato come legittimi i propri comportamenti. Esternazioni di una delusione per un rapporto chiuso in maniera unilaterale e senza spiegazioni.