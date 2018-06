Investito da un'auto a Perugia, corsa in ospedale per un uomo: muore dopo giorni di agonia

E' deceduto dopo giorni di agonia l'anziano rimasto coinvolto in un incidente stradale il 6 giugno, lungo la strada Trasimeno Ovest a Perugia. L'uomo, un pensionato di 76 anni, (L.T. le sue iniziali) per cause in fase di accertamento è stato investito da un'auto, ma le sue condizioni si sono rivelate subito critiche e i sanitari, accorsi sul posto dopo la chiamata alla centrale del 118, ne hanno subito disposto il ricovero in ospedale.

Dopo un breve ricovero nel reparto di Ortopedia e a seguito dell'aggravarsi della sua situazione, i medici ne hanno disposto il tasferimento in Rianimazione. Qui, dopo giorni in cui ha lottato tra la vita e la morte, il 76enne è morto nella giornata di ieri, lunedì 11 giugno. Da quanto si apprende la salma del pensionato è a disposizione dell'autorità giudiziaria e non si esclude che possa essere disposta l'autopsia per approfondire i contorni della tragedia.