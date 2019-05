Perugia, paura a Piazza Partigiani: travolge una donna e si schianta contro un muro

Paura in Piazza Partigiani nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 16.50 l'auto condotta da un anziano ha travolto una donna alla fermata del bus davanti all'ex cinema Lilli, distrutto le protezioni del marciapiede e si è schiantata contro un muro e un contatore di Umbra Acque, causando anche una perdida idrica.

La donna investita è grave ma non sarebbe in pericolo di vita: trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Soccorso anche un secondo ferito, un uomo, portato in ospedale in codice verde.

L'anziano alla guida della Delta è illeso, ma sotto shock. Sul posto il 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. I vigili urbani stanno ascoltando alcuni testimoni: al vaglio l'ipotesi di una seconda auto che potrebbe aver contribuito a causare l'incidente.