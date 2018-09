Umbria - Prima a cena insieme, poi di corsa in ospedale: quattro donne intossicate

Avevano deciso di trascorrere una serata fuori, in occasione di un evento gastronomico organizzato in provincia di Terni da un ristoratore. Ma nella notte hanno iniziato ad accusare alcuni malori con sintomi gastroenterici. E' successo domenica 9 settembre, quando al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria si sono recate quattro donne. Per tre di loro, i medici ne hanno disposto l'immediato ricovero e sono in corso ulteriori indagini per individuare l’agente che ha causato l’intossicazione alimentare.