Intonaco pericolante, Vigili del Fuoco in azione a Perugia

Pericolo scongiurato in Corso Cavour a Perugia, dopo la piazzetta della chiesa di San Domenico, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi (martedì 11 febbraio) dopo pranzo per mettere in sicurezza quel tratto di via dopo la segnalazione di un intonaco pericolante. Nessuna persona coinvolta mentre sul posto sono arrivati anche i Vigili Urbani per consentire agli uomini dei Vigili del Fuoco di procedere senza creare danni alle automobili parcheggiate o ai passanti e ripristinare così la normalità nel quartiere.