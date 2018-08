Ferragosto, giornata intensa per i Vigili del Fuoco: incendio a Gualdo Cattaneo, cani caduti in un pozzo

Giornata intensa per i Vigili del Fuoco nella prima mattina del Ferragosto. Una squadra sta operando a Villanova di Marsciano per il recupero di due cani finiti in una condotta interrata. I Vigili hanno utilizzato come strumento, il geofono: rileva i suoni ed è utilizzato anche nei crolli di strutture per la ricerca delle persone sotto le macerie per cercare di capire dove sono e poterli salvare. Due squadre provenienti dai distaccamenti di Todi e Foligno con 4 mezzi,stanno operando a Marcellano (Gualdo Cattaneo) per un incendio scoppiato in una rimessa attrezzi. All'interno sono presenti delle bombole di gas. I tecnici stanno cercando di evitare il contatto con le fiamme per evitare degli scoppi a catena.

AGGIORNAMENTO - ORE 12.41 - Uno cani è stato salvato dal fango. L'operazione è stata complessa dato che dopo averlo individuato con il geofono i Vigili del Fuoco hanno dovuto scavare in profondità per salvarlo.