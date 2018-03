Umbra Acque, nuovi lavori per migliorare il servizio, ma stop all'acqua per qualche ora: ecco dove

Nuovi lavori di Umbra Acque e possibili interruzioni del servizio idrico. A informare i cittadini, in una nota, è la società che spiega come i lavori saranno effettuati nel comune di Collazzone venerdì 23 marzo. Dalle 8 alle 13, ci potrebbero essere possibili interruzioni dell’acqua o calo di pressione/ portata per interventi programmati nel serbatoio di Gaglietole.

La società ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso saràsufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.