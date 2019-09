Insulti alla direttrice del carcere, detenuto condannato a quattro mesi

Insulta la direttrice del carcere di Perugia e viene condannato a 4 mesi di reclusione.

Protagonista della vicenda un detenuto, difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, che era stato sottoposto ad un procedimento disciplinare in carcere a seguito di una lite con un agente della Polizia penitenziaria.

Il detenuto, secondo quanto indicato nel rapporto, aveva aggredito verbalmente l’agente nel momento in cui aveva aperto il portone blindato delle celle. Il recluso, non si sa bene per quale motivo, non voleva che aprissero il portone e aveva insultato l’agente, dando in escandescenze.

Questo comportamento era stato riferito alla direzione ed era stato aperto un procedimento di contestazione disciplinare.

Così era stato portato davanti alla direttrice, la quale aveva iniziato a leggere il verbale della contestazione, quando il detenuto l’aveva apostrofata dicendo: “Tu sta zitta, p...”. Insulto che era stato trascritto nella denuncia che ha portato l’uomo in tribunale e alla condanna.