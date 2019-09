Fermato per un controllo, minaccia e insulta un poliziotto: 40enne denunciato

Insulti e minacce al poliziotto che lo aveva fermato per un controllo di routine nel bar dello scalo ferroviario di Foligno.

Si tratta di un 40enne romeno residente nel comprensorio perugino, sottoposto ad un controllo da parte degli agenti della Polfer (Polizia Ferroviaria). In fase di identificazione è emerso che a carico dell’uomo risultava un rintraccio per notifica atti.

Accompagnato negli Uffici della Sezione Polizia Ferroviaria per gli accertamenti del caso, ha iniziato improvvisamente ad insultare e minacciare uno degli agenti. Per lui è scattata la denuncia per oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.