Inseguimento nella notte, auto sospetta non si ferma all'alt della Polizia: sventati furti

Inseguimento nella notte a Perugia. Una pattuglia della Volante ha intercettato un'auto sospetta che si aggirava tra le abitazioni di un quartiere residenziale della città. I poliziotti hanno intimato l'alt per effettuare dei controlli sul mezzo e sugli occupanti, ma a quel punto il guidatore si è dato si è dato alla fuga per poi sbandare in una curva e finire fuori strada. La banda però, approfittando del buio, si è allontanata verso una boscaglia facendo perdere le proprie tracce. All’interno della vettura - risultata rubata - sono stati recuperati numerosi arnesi atti allo scasso. La pattuglia dunque della Squadra Volante intercettando l'auto ha evitato altri furti in città.