Iniziati i lavori per rinnovare la rete elettrica a Perugia: si parte da Pretola e domani in zona centro (Bulagaio)

Nella frazione di Pretola da questa mattina sono iniziati i lavori da parte dei tecnici di Enel Distribuzione, la società del Gruppo Enel, finalizzati al potenziamento del sistema elettrico a Perugia. Da domani cantiere aperto anche in via del Bulagaio e vie limitrofe. Enel fa sapere che ci potrebbero essere dei disagi sulla distruzione dell'energia durante i lavori. "Le operazioni - si legge nella nota - che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato domani e venerdì, distribuendole in zone diverse e su più giorni".

Nel dettaglio, a Perugia, gli interventi saranno così ripartiti per tempi, modalità: da questa mattina fino alle 16,30, in zona Pretola, i tecnici dell’azienda elettrica rinnoveranno alcuni pali con nuovi sostegni di ultima generazione. I lavori rientrano in un piano di interventi propedeutico anche alla posa della fibra ottica e all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata.

Domani, invece, dalle 8.30 alle 15, in zona via del Bulagaio e vie limitrofe, le squadre opereranno per lo spostamento di alcune prese e la manutenzione degli impianti elettrici di piccola taglia