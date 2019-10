Inibita al passaggio parte della scalinata del sagrato di San Donato all'Elce. Quegli scalini cominciavano ad essere poco sicuri. Qualcuno era scalfito e uno, addirittura, staccato. Il parroco, giustamente, non si è limitato a far dare una palata di cemento, ma ha pensato di mettere in sicurezza in modo organico, operando un controllo capillare e facendo transennare.

Sta di fatto che da qualche giorno la zona è delimitata da transenne con tondino di ferro e nastro bianco rosso. Entro qualche giorno i lavori verranno completati. Per la prossima ricorrenza dei defunti, dovrebbe essere tutto a posto. Intanto i fedeli possono accedere dal tratto a destra. Per l’handicap, è attiva la struttura metallica realizzata da don Luca Bartoccini, oggi canonico della cattedrale.