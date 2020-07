Inganna sui social una donna, la ricatta e la violenta: condannato a 10 anni di reclusione

Adescata sui social con la faccia da bravo ragazzo (foto finta, logicamente) e un falso profilo. È iniziato così l’incubo per una giovane donna, sposata, ricattata e violentata dall’amico conosciuto sui social. Per il 24enne autore delle violenze, difeso dagli avvocati Giovanni Picuti ed Elena Torresi, è arrivata anche la conferma a 10 anni di reclusione e 30mila euro di risarcimento a favore della vittima assistita dall’avvocato Daica Rometta.

Secondo l’accusa, l’uomo, avrebbe costretto una donna “mediante violenza o comunque dietro la reiterata minaccia di un male ingiusto, a subire e compiere atti sessuali contro la sua volontà”.

La vicenda inizia su Facebook. Un giovane chiede l’amicizia ad una donna, sposata, e nel tempo riesce a “carpirne la fiducia con lusinghe e premure”. Nasce una complicità tale che il giovane riesce a convincere la donna a scattarsi e poi inviargli delle fotografie in cui la donna è in pose sexy, vestiti scollati per giungere a particolari anatomici intimi o perfettamente riconoscibili, tipo tatuaggi in posti particolari.

E qui scatta la trappola. Dopo pochi giorni il giovane contatta la donna in chat a e le riferisce, spaventato, che un amico ha le foto e lo sta ricattando: deve organizzare un incontro con lei o pubblicherà su tutti i social e le chat le foto di lei nuda e racconterà tutto al marito della stessa. La donna è costretta ad accettare questo incontro, vestita come richiesto dall’uomo misterioso: in abitino provocante e tacco alto. L’uomo non perde tempo, fa salire in auto la donna e le dice se le va bene appartarsi o preferisce un albergo, perché l’unico modo per non rendere pubbliche quelle foto è fare sesso con lui. La donna accetta, i due si appartano e consumano un rapporto sessuale.

Il ricatto, però, prosegue e tramite minacce estorce ancora del sesso. La vittima si rivolge ad un investigatore privato e poi ai carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ultimo incontro è una trappola. L’uomo viene arrestato il 23 gennaio del 2019. Poi arriva la condanna in primo grado e la conferma in appello.