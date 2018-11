Brutto incidente sul lavoro, operaio ferito da un blocco di cemento: corsa in ospedale

E' stato sottoposto a un intervento chirurgico e nonostante i medici non abbiano ancora sciolto la sua prognosi, non versa fortunatamente in pericolo di vita. Brutto infortunio sul lavoro quello accaduto a un operaio di 45 anni colpito alle gambe da un blocco di cemento giovedì scorso, in un'azienda nel folignate.

Gli accertamenti per ricostruire cosa sia successo sono ancora in corso, sul posto sono intervenuti sia i carabinieri di Foligno che gli addetti del servizio infortuni sul lavoro della Usl per comprendere la dinamica dell'accaduto. Come riporta il quotidiano La Nazione, l'operaio (un 45enne del posto) stava pulendo il cassone di un camion che conteneva, appunto, il pesante blocco di cemento. Una volta sceso dal mezzo sarebbe stato colpito alle gambe dal manufatto, ma le cause, come detto, sono tutte in fase di accertamento. L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi e trasportato in ospedale.