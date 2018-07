Infortunio durante l'allenamento: calciatore professionista operato con successo a Perugia

Lorenzo Burzigotti, difensore dello Arezzo calcio è il secondo calciatore professionistico finito in sala operatoria per riparare un infortunio di gioco della stagione calcistica. Dopo Vasco Regini della Sampdoria, operato a Roma per la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, è toccato appunto a Burzigotti che, dopo solo un giorno di allenamento nel ritiro di Bagno di Romagna , dopo un contrasto di gioco ha riportato la “frattura scomposta del V metatarso del piede destro”.

Giovedì sera il calciatore è stato ricoverato presso la struttura complessa di Ortopedia del S. Maria della Misericordia, diretta dal prof. Auro Caraffa, e nella mattinata di venerdì è stato sottoposto ad intervento chirurgico con l’applicazione di “osteosintesi con placca”, come precisa il Dottor Ermanno Trinchese che ha eseguito l’intervento con il contributo degli altri componenti l’equipe: i Dr. Roberto Valieri, Leonardo Lepri e della anestesista Dott.ssa Barbara Bifarini.

Come riporta una nota stampa dell'azienda ospedaliera, Burzigotti dovrà ora osservare un lungo periodo di riposo, e potrà riprendere gli allenamenti non prima di 40 giorni . Anche in considerazione dello intervento chirurgico senza complicazioni, verrà dimesso dopo un breve periodo di osservazione.