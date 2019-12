Inviato Cittadino - Infiltrazioni criminali. Nessuno può chiamarsi fuori e dire: "Non mi riguarda"

Infiltrazioni criminali. Nessuno può chiamarsi fuori e dire “Non mi riguarda”. Invito alla città da parte della Società di Mutuo Soccorso.

La più antica associazione cittadina si rivolge pubblicamente ai perugini e ai corregionari per esprimere viva preoccupazione relativamente all’elevato coefficiente di penetrazione della 'Ndrangheta nella nostra Regione e nella nostra Perugia.

Scrive: “I suoi tentacoli sono penetrati nel tessuto economico fino a toccare, a quanto pare, anche quello politico”.

Insomma: “A causa di questa constatazione, le feste di Natale di quest'anno - a Perugia e in Umbria - non potranno essere come tutte le altre, perché quanto sta emergendo è in grado, com'è successo in altre realtà, di stravolgere il tessuto sociale e le relazioni tra le persone”.

Allora, che fare?

“Sentiamo il dovere – dicono – di rivolgerci alle cittadine e ai cittadini di Perugia per invitarli a non rimanere indifferenti, ma a ribellarsi alla criminalità organizzata che oggi, a quanto pare, riguarda anche la nostra città”.

Ribellarsi, come?

“Creando una barriera sociale e per farlo c'è bisogno d'una rivolta morale della società civile. Delle Istituzioni cittadine (storiche e non), delle associazioni di quartiere, dei sindacati e delle associazioni di categorie”.

Il ruolo dei media.

“C’è bisogno d'una stampa e di media che tengano accesi i riflettori su quanto accade perché è indispensabile, più che mai in certi frangenti, un'informazione consapevole della propria funzione, attenta, libera e coraggiosa”.

E la politica?

“C'è un assoluto bisogno che la politica - sia di governo che d'opposizione - sgombri ogni possibile equivoco e non lasci la minima zona d'ombra”.

Per quanto vale, l’Inviato Cittadino esprime piena condivisione al Mutuo Soccorso di cui si onora di essere socio. Resta anche convinto, interpretando l’intenzione dei colleghi di questa testata, che PerugiaToday sarà al fianco di quanti intendono restituire onore e dignità al nostro consesso civile.