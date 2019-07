Indagine Traffic 2, gasolio di contrabbando anche a Perugia: era trasportato all'interno di cisterne del latte

Gasolio di contrabbando anche per l'Umbria proveniente dall'Est Europa dal 2017 al 2019. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Gorizia che ha dato vita all'inchiesta "Traffic 2". Arrestati tre contrabbandieri e denunciate a piede libero ben 83 persone tra cui alcuni residenti a Perugia che operavano nel settore. Il gasolio di contrabbando era trasportato senza controlli in autoarticolati e nelle cisterne del latte. Le ipotesi di reato contestate sono, allo stato dei fatti, il contrabbando di gasolio e l’irregolarità nella circolazione di veicoli dediti al trasporto di prodotti petroliferi sottoposti ad accisa o ad imposta di consumo. L'obiettivo dei furbetti era duplice: non pagare le tasse sul carburante e gudagnare così di più su ogni litro venduto.

Sequestri

Sono stati sottoposti alla misura del sequestro probatorio d’iniziativa beni per un valore di oltre 3 milioni di euro, tra cui 8 motrici, 28 semirimorchi e 851mila litri carburante, per un’evasione d’imposta pari a circa 600mila euro. Gli sviluppi investigativi successivi ai sequestri effettuati in flagranza di reato, hanno consentito altresì di accertare il consumo in frode, sul territorio nazionale, di ulteriori 1.049.677 litri di gasolio e l’omesso versamento di accise per l’importo di 680mila euro.

I destinatari

Il prodotto petrolifero, scortato da documenti di trasporto falsamente attestanti diversa natura (solvente, anticorrosivo, liquido adesivo o fluido organico) e destinazione, era per lo più diretto ad aziende del Centro-Sud.

Il via dell'indagine

L’attività di polizia giudiziaria ha avuto inizio con il fermo di un mezzo fittiziamente destinato a un’azienda della provincia di Gorizia e si è sviluppata attraverso il successivo monitoraggio del traffico stradale in transito dai principali valichi di confine con la Slovenia e dai caselli autostradali di Villesse, Monfalcone e Fogliano Redipuglia, tutti nell'Isontino. Spesso il gasolio prima di essere messo in vendita veniva miscelato con olio vegetale o altri prodotti in modo da lucrare maggiormente sulla successiva commercializzazione, ma con effetti dannosi sui mezzi di trasporto.

Ai vigili del fuoco

Quasi tutto il prodottosequestrato, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Gorizia, è stato assegnato al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per l’alimentazione dei mezzi di soccorso impiegati in alcune delle recenti calamità nazionali.