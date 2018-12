Forte via vai di pattuglie in Questura, la Mobile al lavoro: "Massimo riserbo sull'indagine"

Una importante operazione di polizia è in corso dal pomeriggio di oggi 12 dicembre a Perugia. Gli uomini della Squadra Mobile e altri reparti al servizio della Questura sono impegnati in prima linea. Moltissime le pattuglie che entrano ed escono a grande velocità dalla sede di Pian di Massiamo. I rumors parlano di una indagine tesa a sgominare una banda specializzata in reati contro il patrimonio.

Perugiatoday.it ha chiesto ulteriori particolari ai dirigenti proposti della Questura ma vige il massimo riserbo dato che l'operazione andrà avanti anche nelle prossime ore. L'unica certezza, confermata, è che il grande movimento della Squadra Mobile non riguarda i fatti di San Martino in Campo dove si sono scontrati, per fortuna senza conseguenze, tra una banda di ladri e la Polizia, con i primi che sono riusciti a fuggire.