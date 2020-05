Violento scontro tra auto a Promano: traffico rallentato e un ferito

Traffico in tilt e rallentamenti durati circa un'ora a Promano, frazione di Città di Castello, dove alle ore 13.40 di oggi si è verificato un incidente stradale sulla 'SR 3bis'. Il violento scontro, avvenuto all'altezza dell'incrocio con la strada comunale che conduce al locale cimitero, ha coinvolto una Lancia Y guidata da una donna di 60 anni residente nel comune tifernate e una Peugeot 207, alla cui guida c'era invece un uomo di 23 anni residente nella provincia di Cuneo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Città di Castello, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro, coadiuvata nella gestione del traffico da una pattuglia di Carabinieri della stazione di Trestina. Presenti anche una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati , e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 23enne in codice verde all'ospedale di Città di Castello per accertamenti, mentre la donna è rimasta illesa. Il traffico è tornato così regolare dopo circa un'ora, terminata la rimozione dei veicoli gravemente danneggiati con il carroattrezzi.