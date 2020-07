Scontro frontale tra due auto a Umbertide: morti due fratelli, un ferito in ospedale

Incidente mortale a Calzolaro, frazione di Umbertide, dove due uomini, Sandro e Remo BIadetti (uno di 63 e l'altro di 66 anni, due fratelli tifernati che viaggiavano sullo stesso veicolo) hanno perso la vita nello scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi (intorno alle ore 15.50).

Ferita una terza persona, un uomo 64enne, trasportato in codice rosso all'ospedale di Città di Castello. In stato di choc il conducente dell'altro veicolo, che ha rifiutato di farsi trasferire in nosocomio con codice verde per accertamenti. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra di Città di Castello e la Polizia Municipale di Umbertide.

Cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta e della giunta municipale. “Ci stringiamo attorno alle famiglie e alla comunità locale dove i due fratelli abitavano ed erano conosciuti ed apprezzati da tutti. Una tragica notizia che getta nello sconforto e dolore la famiglia, i parenti e gli amici: a tutti loro giungano le nostre più sentite condoglianze”.