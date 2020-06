Scontro tra auto a Trestina: intervengono le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco

Incidente stradale nella zona industriale di Trestina, in viale Grecia all'incrocio con via 1 maggio, nella zona industriale di Trestina. Una Nissan Qashqai condotta da un uomo di 63 anni con a bordo una donna di 56 anni, entrambi residenti nel comune di Montone, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale si è scontrata con un autovettura Toyota Aygo condotta da una donna di 55 anni residente a Città di Castello. A seguito del violento impatto, la Toyota urtava una recinzione adiacente la sede stradale e si ribaltava.

Oltre alla Polizia Municipale di Città di Castello, intervenuta per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro, sul posto sono arrivte anche due ambulanze del 118 per socorrere tutti gli occupanti dei veicoli coinvolti, trasportandoli presso l'Ospedale di Città di Castello per accertamenti. Inoltre una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Circa un'ora di rallentamento del traffico, tornato poi alla normalità dopo i rilievi della Municipale, la partenza delle ambulanze e la rimozione dei veicoli incidentati con il carro-attrezzi.