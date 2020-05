INVIATO CITTADINO - Un mezzo colossale si incastra al Bulagaio

Un mezzo colossale bloccato al Bulagaio. Credeva di poter salire verso Porta Sant’Angelo, ma si è intoppato. Forse l’autista di quel bestione è stato ingannato dal navigatore che certe volte fa di questi scherzi. Ma salire quel punto con un camion di quelle dimensioni è impossibile. Dicono che abbia provato ad arrivare più su, ma il guidatore si è accorto che non era proprio il caso. Si parla anche di un guard rail divelto: gli toccherà pagare i danni. Così sono intervenuti i Vigili del Fuoco per dargli una mano a uscire dall’impasse, essendo entrato in un autentico cul de sac.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Capirete che fare inversione era impossibile”, commenta uno dei soccorritori. Così si sono indaffarati per cercare di farlo tornare giù a marcia indietro e poi farlo girare imboccando la corsia di destra: quella che gli permetterà di ridiscendere verso i Cenciarelli e quindi verso Ponte Felcino. Certo non è stata impresa facile. Assisteva alla scena, con carattere di assoluta eccezionalità, l’amico onnipresente e 'defensor civitatis' Gianluca Papalini, che ci ha fornito notizia e fotografie.