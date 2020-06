Auto contro moto, schianto fatale per il centauro: morto un 30enne perugino

Uno scontro fatale per A.P., 30enne motociclista perugino, morto sul colpo in un incidente stradale proprio nel giorno in cui Perugia celebra il XX Giugno. Lo schianto è avvenuto questa mattina lungo la Strada Lacugnana a San Sisto, dove la moto del centauro si è scontrata con un'auto.

Inutili i soccorsi del personale medico del 118, giunto sul sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale: l'uomo è morto sul colpo. IN corso di accertamento la dinamica dell'incidente.