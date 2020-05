Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: autocarro finisce nella scarpata, ferito il conducente

Incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle dove intorno alle 9.30 di oggi (martedì 26 maggio), tra Torricella e Passignano in direzione Valdichiana, il conducente di un autocarro ha perso il controllo del suo mezzo che è finito fuori strada ribaltanjdosi poi nella cunetta al lato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con una gru stanno procedendo alla rimozione del camion da cui l'autista, cosciente, è stato estratto dal mezzo per essere affidato alle cure del 118, giunti a loro volta sul posto insieme agli agenti della Polizia Stradale. Traffico bloccato durante le operazioni di recupero del ferito mentre sul posto resta la squadra dei vigili del fuoco a con la gru per rimuovere il mezzo pesante.

(seguono aggiornamenti)