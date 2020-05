Grave incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: muore un motociclista

Un grave incidente stradale tra una motocicletta e un camion, avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle tra le uscite di Corciano e Ferro di Cavallo, ha portato oggi al decesso di un uomo di 41 anni residente a Colle Umberto. L'Anas ha comunicato il momentaneo blocco del traffico della strada in direzione Ponte San Giovanni (innesto per la statale 3bis). Il motociclista è morto a seguito dello scontro, mentre il conducente del furgone è stato ricoverato in osservazione all'ospedale di Perugia, sotto shock a seguito degli eventi.

Aggiornamento Anas (ore 19.53): ancora bloccato il traffico del raccordo Perugia-Bettolle in direzione Ponte San Giovanni (innesto per la statale 3bis). Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento e sul posto, oltre alle squadre dell'Anas che lavorano per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile, sono presenti le forze dell'ordine e il personale del 118.

IL LUTTO - La vittima, Daniele C., era molto conosciuto a Perugia per la sua attività professionale e per la sua grande passione per le due ruote. L'uomo, di Colle Umberto, aveva da poco festeggiato il compleanno, lo scosorso 11 aprile. In tanti stanno dando l'ultimo saluto sulla sua pagina Fb: "Ciao amico mio, riposa in pace!". "Non ci sono parole.... non riesco a crederci".