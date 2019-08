Incidenti, tre centauri feriti lungo le strade dell'Umbria

Tre motociclisti sono rimasti feriti oggi, 6 agosto, nelle strade dell'Umbria in due diversi incidenti. Uno si è verificato lungo la Centrale Umbra, nei pressi di Assisi. Ferito un centauro, sul posto la polizia stradale di Foligno a cui è affidata la ricostruzione della dinamica dell'accaduto.

Il secondo incidente si è verificato nei pressi di Campello sul Clitunno coinvolti due motociclisti di 55 e 50 anni. Entrambi sono ricoverati all'ospedale, uno in quello di Foligno con traumi addominali, l'altro al Santa Maria della Misericordia con traumi agli arti e al volto. Per le conseguenze dell'impatto al viso, sarà sottoposto a intervento. Entrambi sono stati trasportati dal 118 con traumi di media gravità. Non risultano essere in pericolo di vita.