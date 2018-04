Week end da incubo per tre motociclisti, cadono rovinosamente a terra: feriti e trasportati in ospedale

Week end di incidenti per i motociclisti in viaggio lungo le strade dell'Umbria. In particolare gli uomini del Sasu (Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria) sono intervenuti sia sabato che domenica per prestare soccorso a tre centauri. Il primo intervento è stato effettuato nella giornata di sabato 6 aprile intorno alle 18.30 per soccorrere un giovane residente in Valnerina, caduto rovinosamente dalla propria moto nei pressi di Mucciafora, frazione nel comune di Poggiodomo. Sul posto anche i carabinieri i il 118: gli uomini del Sasu hanno provveduto a supportare il personale medico fino alla strada asfaltata.

Domenica invece un doppio intervento per soccorrere due motociclisti rimasti feriti durante una competizione. Il primo motociclista, residente a San Marino, è stato raggiunto da una squadra del Sasu composta da tre tecnici e un sanitario. L'uomo è stato immobilizzato sulla barella spinale e con l'utilizzo del fuoristrada è stato accompagnato fino all'autoambulanza del 118 mentre il secondo ferito, di origine romagnola. ha ricevuto le prime cure dalla squadra del Soccorso Alpino presente sul posto.