Maltempo in provincia di Perugia: incidenti stradali, alberi caduti e voragini

Il maltempo che, da oggi pomeriggio, a più riprese, si abbattuto su gran parte della Provincia di Perugia sta creando notevoli disagi in particolare nell'area di Perugia, Foligno e Spoleto. Tutte le squadre della centrale della sede di Corso Cavour sono state impegnate per vari interventi dovuti al maltempo in varie zone del territorio (alberi caduti, frane in prevalenza), inoltre i vigili del fuoco le squadre sono dovute intervenire sia per un incidente stradale a Bosco che per un recupero di una vettura finita fuori strada a Montemelino. In provincia, invece, i vigili del fuoco di Foligno sono impegnati a Trevi per una voragine che si è aperta in località Fossato. Un fulmine si è abbattuto sulla Flaminia lasciando un segno sull'asfalto illesi i passeggeri di un'auto che erano in transito sulla strada. Anche a Spoleto interventi per il maltempo.