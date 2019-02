Perugia, schianto in via della Pallotta: auto rischia di precipitare nel cortile di un condominio

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via della Pallotta, a Perugia. Intorno alle 14.30 due auto si scontrate e un mezzo ha rischiato di precipitare da un muretto, nel cortile di un condomio. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con una autogru per recuperare l'auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

A Costacciaro, invece, un furgone carico è uscito di strada. Il conducente è rimasto ferito nello schianto ed è stato soccorso dai medici del 118.