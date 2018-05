Schianto tra due auto, corsa disperata in ospedale: conducente in codice rosso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 15 maggio a Perugia, in via dei Loggi. Il bilancio del frontale tra le due auto è di due feriti. Uno dei due conducenti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'altro, invece, è stato portato al nosocomio perugino in codice verde. Sul posto due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Perugia.