Perugia, schianto tra un'auto e uno scooter: due ragazze ferite

Incidente in via Cortonese nella mattinata di oggi, mercoledì 22 agosto, tra un'auto e uno scooter, intorno alle 11.15. Nell'impatto sono rimaste ferite due ragazze. Sul posto il 118 e la polizia municipale di Perugia.



Le due giovani, soccorse e medicate sul posto, sono state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo. La dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine.