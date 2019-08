Tragedia in vacanza, famiglia umbra si schianta con l'auto contro una roccia: muore una donna, due feriti

Tragedia in vacanza per una famiglia di ternani che nel pomeriggio di sabato 3 agosto è rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale in Valle d'Aosta. L'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro una parete rocciosa lungo la strada statale 26 'Mongiovetta', tra Saint-Vincent e Montjovet.



Una donna anziana è morta nell'incidente, mentre la figlia (62 anni) ed il genero (66 anni conducente dell'autovettura) sono stati ricoverati all’ospedale Parini di Aosta. Inutili i soccorsi per l'anziana, è morta sul colpo.