Schianto spaventoso lungo il raccordo Terni-Orte, in direzione Roma. L'incidente nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, intorno alle 4.15. Nell'auto che si è ribaltata c'erano due donne e una bimba di soli sei mesi. Tutte portate in ospedale per accertamenti, ma miracolosamente illese.