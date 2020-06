Scontro fra auto a Città di Castello, quattro in ospedale e strada chiusa per oltre un'ora

Un incidente con tre auto coinvolte si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Città di Castello.

Il tamponamento è avvenuto in via Nazario Sauro, tra tree autovetture: la prima condotta da un uomo di 42 anni, la seconda da una donna di 47 anni con a bordo la figlia di 6 anni e una terza guidata da una donna di 29 anni con a bordo il marito.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia municipale di Città di Castello, coordinate dal capitano Andrea Rondoni, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico, molto intenso in quel momento.

Il personale di due ambulanze del 118 ha prestato soccorso alle persone coinvolte. Sono state trasportate in ospedale per accertamenti la donna e la figlia che viaggiavano insieme nella seconda auto, il conducente della prima vettura e il passeggero della terza.

La strada è stata chiusa al traffico per circa un ora, per consentire in tutta sicurezza le operazioni di soccorso da parte del 118, I rilievi da parte della Polizia municipale e la rimozione dei veicoli incidentati.