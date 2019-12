Travolto e ucciso da un'auto in superstrada: Fabrizio muore a 45 anni

Doveva recarsi alla festa degli auguri della Lega a Firenze dove lo aspettavano alcuni amici che con lui condividevano questa passione politica e invece è morto a 45 anni lungo la Siena Bettolle all'altezza del Comune di Foiano della Chiana.

La vittima è Fabrizio Tramontana, originario di Umbertide, ma residente a Terontola nel comune di Cortona. Dalle prime ricostruzioni pare fosse in auto con la fidanzata, quando, ad un certo punto, forse in seguito ad una lite, ha deciso di scendere e di mettersi in cammino lungo quella superstrada così pericolosa e buia.

Un'auto che transitava, probabilmente, non è riuscita a vederlo in tempo e lo ha travolto. Il conducente si è subito fermato per chiamare i soccorsi, ma per il 45enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto si sono recati i carabinieri di Cortona di Torrita di Siena, con il delicato compito di ricostruire la dinamica dei fatti.