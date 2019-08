Incidente in moto sull'Apecchiese, i medici valutano di ridurre la sedazione del 37enne gravemente ferito

Dopo 4 giorni di degenza in rianimazione al Santa Maria della Misericordia i medici hanno deciso di effettuare degli accertamenti strumentali per verificare se nelle prossime ore sarà possibile iniziare la diminuzione dei farmaci sedativi per il motociclista rimasto coinvolto in un sinistro stradale domenica sull’Apecchiese.

In definitiva si tratta di sottoporre il paziente ad una broncoscopia che, se darà risultati positivi, permetterà ai medici, come informa il dottor Antonio Galzerano, di effettuare un iniziale “svezzamento”, cioè la diminuzione dei farmaci di sedazione che vengono somministrati al paziente, per verificare le reazioni.

La prognosi dell’uomo i 37 anni, come informa una nota dell’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera, rimane riservata.