Grave incidente sul lavoro, ferito alle mani: operaio 28enne trasportato di corsa in ospedale

Corsa in ospedale per un operaio di 28 anni, rimasto ferito ad entrambe le mani mentre stava lavorando in una azienda di Umbertide. Il brutto incidente è accaduto intorno alle 14.30 di giovedì 15 febbraio; da quanto si apprende l'operaio, di origine marocchina e da tempo regolarmente residente nella zona, stava lavorando quando improvvisamente è rimasto incastrato all'interno di una pressa meccanica con entrambe le mani.

Immediato l'allarme ai soccorsi dato dai colleghi del giovane; i sanitari del 118 lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Città di Castello e da lì, nella struttura complessa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia dell'ospedale Santa Maria di Terni dove i medici stanno facendo il possibile per salvargli la funzionalità di almeno uno degli arti. Frattanto si cerca di far luce sulle cause dell'incidente e di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto al giovane operaio che ha subito un grave trauma da schiacciamento.