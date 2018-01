Incidente sul lavoro, giovane operaio si amputa la falange di un dito: corsa in ospedale

Incidente sul lavoro quello capitato a un giovane operaio di 25 anni, originario di Città di Castello, che è arrivato al pronto soccorso con l'amputazione dell'ultima falange del terzo dito della mano. E' accaduto intorno alle 17 di ieri pomeriggio, martedì 23 gennaio all'interno di azienda di Umbertide che si occupa di macchinari di sollevamento e per la lavorazione di materiali. L'allarme al 118 è scattato nell'immediato: i sanitari, dopo aver riscontrato lesioni al dito della mano destra, lo hanno trasportato con un codice di media gravità all'ospedale di Città di Castello. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto; intanto i medici, dopo averlo medicato e suturato la ferita, gli hanno diagnosticato una lesione giudicata guaribile in trenta giorni.