Gubbio, incidente sul lavoro: escavatore si ribalta, conducente "miracolato"

Incidente sul lavoro nella giornata di sabato 26 maggio a Padule. Un escavatore si è ribaltato. Il conducente alla guida del mezzo per il movimento terra fortunatamente non è rimasto incastrato. L'uomo, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco di Gubbio, intervenuti sul posto per soccorrerlo, è rimasto sempre cosciente e ha riportato "solo" la frattura della gamba destra: trasportato in ospedale per le cure del caso.