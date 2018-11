Dramma sul lavoro: trasportato in ospedale, operaio muore a 54 anni

Tragico incidente sul lavoro, quello accaduto martedì mattina in una azienda in Altotevere, nel comune di Umbertide in località Calzolaro. Si tratta di un operaio italiano 54enne residente a Città di Castello, deceduto intorno alle 7.15 di oggi, mercoledì 28 novembre, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Dalle prime, sommarie informazioni, l'operaio avrebbe subito un trauma da schiacciamento, poi la corsa in ospedale e il ricovero. Le sue condizioni sarebbero però peggiorate e questa mattina, a distanza di 24 ore dall'incidente, non ce l'ha fatta. Ora seguiranno tutti gli accertamenti utili per riuscire a ricostruire la tragica morte dell'uomo.