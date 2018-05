Incidente sul lavoro, operaio ferito dopo una caduta: corsa in ospedale

Operaio ferito finisce in ospedale. Incidente sul lavoro, quello accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio, a Bastia Umbra. L'uomo, un operaio straniero di circa 40 anni, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto a terra,ma ancora non è chiaro se da un'impalcatura del cantiere nel quale stava lavorando. Immediato è stato l'allarme lanciato alla centrale del 118, che ha inviato un 'ambulanza sul posto per prestare le prime cure all'uomo. Trasportato in codice giallo all'ospedale, i medici stanno valutando le lesioni subite e sarà ricoverato nel reparto di Ortopedia. Fortunatamente, da quanto si apprende, non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Maria degli Angeli per accertare quanto accaduto.