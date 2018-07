In Breve - Via XX Settembre, scontro nella notte tra due auto: un mezzo si ribalta

Una nottata all'insegna degli incidenti stradali. Dopo gli scontri in serie sulla E45 all'altezza di Balanzano, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine si sono dovuti occupare anche di un sinistro avvenuo poco dooo la mezzanotte in via XX Settembre a Perugia. Lo scontro è avvenuta tra due autovetture, una Audi e una Kia sportage; quest'ultima ha avuto la peggio e si è cappottata più volte. Ci sono stati dei feriti ma non si conoscono le entità delle ferite.