Corciano, incidente stradale tra mezzi da lavoro in via Togliatti

Schianto tra mezzi pesanti nella zona industriale. Incidente stradale a Corciano intorno alle 18, in via Togliatti. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e i medici del 118. Traffico in tilt a causa dell'impatto tra mezzi da lavoro.

La dinamica dell'incidente stradale lungo via Togliatti è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo quanto appreso, l'allarme per un ferito sarebbe subito rientrato. L'uomo avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale con l'ambulanza.