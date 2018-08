Via Sicilia, perde il controllo e l'auto si ribalta: un ferito soccorso dal 118

Non sono fortunatamente gravi le condizioni della persona rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Sicilia, avvenuto questa mattina intorno alle 11.40 subito dopo il sottopasso della stazione ferroviaria di Perugia.



Da quanto si apprende, si tratterebbe di un incidente autonomo: l'auto ha perso il controllo e si è ribaltata, ma sono in corso tutti gli accertamenti e i rilievi da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto per cercare di comprendere le dinamiche di quanto accaduto.



Intervenuti anche i vigili del fuoco, partiti con una squadra della centrale di Madonna Alta per tutte le operazioni di soccorso e recupero.